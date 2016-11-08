Елена Исинбаева: "Президент ВФЛА должен посвящать федерации все свободное время"

Двукратная олимпийская чемпионка, кандидат на пост президента ВФЛА Елена Исинбаева выразила мнение, что глава организации должен полностью погрузиться в деятельность организации и не совмещать пост с другой деятельностью. Сегодня стало известно, что на должность главы ВФЛА был выдвинут ее нынешний президент Дмитрий Шляхтин, который также является членом совета директоров "Крыльев Советов" и министром спорта Самарской области.

- В принципе, не важно, кто конкретно возглавит ВФЛА, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Главное, чтобы видение, стратегии и цели были одинаковы. Этот человек действительно должен посвящать все свое свободное время исправлению ситуации в федерации и напрямую быть заинтересованным в том, чтобы эти проблемы скорее разрешились, а наши спортсмены вновь получили возможность выступать на международном уровне. Совмещать любую другую деятельность с руководством ВФЛА очень сложно.

Поэтому у любого человека, который возглавит федерацию, будь то я или Дмитрий Анатольевич, или кто-то еще, приоритетом номер один должна быть работа в ВФЛА. Как вы понимаете, федерация у нас большая, проблем много, вполсилы работать не получится.