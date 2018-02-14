Елена Исинбаева подтвердила рождение второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявила о рождении второго ребенка. У 35-летней бывшей спортсменки и российского копьеметателя Никиты Петинова родился мальчик. Это второй ребенок в семье - родители воспитывают трехлетнюю дочь Еву.
"Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение! Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!" - написала Исинбаева в Инстаграме.
Promesov
Поздравляю!
12:17
dv2205
это замечательно
11:54
75serg75
Всё логично, Еве - Адама! Молодцы, так держать!
11:34
rusfed 2.0
И это правильно. Исинбаева должна свою неуемную энергию направлять в позитивное русло. И не останавливаться на втором ребенке ) Поздравляю мамашу
11:14