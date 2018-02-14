Елена Исинбаева подтвердила рождение второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявила о рождении второго ребенка. У 35-летней бывшей спортсменки и российского копьеметателя Никиты Петинова родился мальчик. Это второй ребенок в семье - родители воспитывают трехлетнюю дочь Еву.

"Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение! Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!" - написала Исинбаева в Инстаграме.