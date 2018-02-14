10:59 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева подтвердила рождение второго ребенка

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявила о рождении второго ребенка. У 35-летней бывшей спортсменки и российского копьеметателя Никиты Петинова родился мальчик. Это второй ребенок в семье - родители воспитывают трехлетнюю дочь Еву.

"Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение! Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!" - написала Исинбаева в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Promesov

Поздравляю!

12:17

dv2205

это замечательно

11:54

75serg75

Всё логично, Еве - Адама! Молодцы, так держать!

11:34

rusfed 2.0

И это правильно. Исинбаева должна свою неуемную энергию направлять в позитивное русло. И не останавливаться на втором ребенке ) Поздравляю мамашу

11:14

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