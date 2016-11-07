Елена Исинбаева: "Переживала, что в комиссии спортсменов МОК ко мне будет предвзятое отношение"

Новый член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева перед началом заседания допускала негативное отношение к себе со стороны некоторых своих коллег, однако в итоге его не испытала.

5 и 6 ноября в Лозанне проходило первое заседание новой комиссии спортсменов МОК, в которую 34-летняя россиянка входит с августа 2016 года.

- Я очень переживала, что будет негатив или предвзятое отношение к себе, потому что я представляю Россию, которая сейчас находится в очень непростой ситуации, - приводит ТАСС слова Исинбаевой. - Но ничего такого не было, и я очень рада, что смогу работать на благо олимпийского движения в такой дружелюбной обстановке.