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Елена Исинбаева: "Новая комиссия спортсменов МОК будет решать конкретные задачи"

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Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева подчеркнула, что на данный момент самой важной задачей является выработка стратегии организации. 5 и 6 ноября Лозанне прошло первое заседание новой комиссии спортсменов МОК, в которую с августа входит 34-летняя россиянка.

- Сейчас наша главная задача - выработать стратегию комиссии спортсменов МОК, - приводит ТАСС слова Исинбаевой. - Чтобы всем было понятно, кто мы такие, что мы хотим, кого представляем, за чьи права боремся. У предыдущей комиссии тоже были свои программы, но отсутствовала конкретика. Наш новый председатель комиссии американка Анджела Руджеро решила выстроить четкую структуру комиссии спортсменов, которая была бы понятна всем и занималась конкретными делами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3762400

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