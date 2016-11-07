Елена Исинбаева: "Как бы ни завершились выборы, я все равно буду рядом с легкой атлетикой"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева сообщила, что ее кандидатуру на выборы президента ВФЛА официально выдвинули многие региональные легкоатлетические федерации. О выдвижении Исинбаевой, которая является одним из кандидатов на пост главы организации, уже официально заявила Федерация легкой атлетики Волгоградской области. Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.

– Меня поддерживает огромное количество регионов, и я всем им безумно благодарна, – приводит ТАСС слова Исинбаевой. – Очень приятно, что мне верят и меня поддерживают. Но я пока не хочу называть их. Уверена ли я в своей победе? Обычно я уверена во всем, что делаю. Но когда речь идет о выборах, то здесь все будет зависеть не от меня, а от тех людей, которые отдают голоса за того или иного кандидата – посмотрим, что будет. Но как бы ни завершились выборы, легкая атлетика – это моя жизнь, и я все равно буду рядом с ней.