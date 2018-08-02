Елена Иконникова: "Отстранение Лысенко – большая беда"

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова в интервью Team Russia рассказала, что грозит вице-чемпиону мира по прыжкам в высоту Данилу Лысенко, которого сегодня временно отстранили от выступлений за нарушение антидопинговых правил. Напомним, Лысенко наказал из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. По этому поводу международная федерация завела на него дисциплинарное дело и на время его расследования запретила россиянину, являющемуся лидером мирового сезона с результатом 2,40 м, участвовать в официальных стартах и тренировочных сборах.

– У спортсмена зафиксировано три нарушения правил доступности, – отметила Иконникова. – В системе АДАМС спортсмены, включенные в пул тестирования, обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении на каждый день. За пропуск ставится флажок. Когда у спортсмена за двенадцать месяцев накапливается три таких флажка, то ему грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет. Сегодня из ИААФ пришло письмо о том, что в отношении Данила инициировано дело по данному нарушению – непредоставлению информации о местонахождении. На него наложено временное отстранение – ему запрещено принимать участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах до вынесения окончательного решения.

– Временное отстранение можно оспорить, например в CAS?

– Да, но спортсмен должен понять для себя, что он может представить в свою защиту в CAS. Когда туда подаются дела, речь идет о фантастических расходах. Нужно оценивать свои возможности. Отмечу, что случившееся для нашей федерации большая беда, не побоюсь этого слова. Мы все страшно расстроены. Но по антидопинговым правилам спортсмен несет ответственность за все. Иногда бывает, что невнимательность и недостаток дисциплины приводят к таким последствиям. Но мы тоже не отстранились от этой проблемы. У нас есть вопросы к ИААФ, потому что не все уведомления, которые приходили спортсмену, копировались в нашу федерацию. Это вопрос, который тоже висит в воздухе. Хотелось бы получить на него ответ.

Полностью интервью на Team Russia.