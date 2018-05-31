Екатерина Конева: "Выступать в России мне не интересно"

Чемпионка мира в тройном прыжке Екатерина Конева выиграла первый официальный старт после рождения дочери. Легкоатлетка победила на командном чемпионате России в Смоленске с результатом 14.45 м.

– Я всегда хочу большего, и своим результатом недовольна, – заявила Конева в интервью "СЭ". – Перед стартом у меня заболели спина и стопа, плюс очень мешал ветер. Я вообще не люблю прыгать в ветер, даже если он попутный. Для меня даже лучше дождь, чем такие порывы. Надеюсь, конечно, в дальнейшем условия и результаты будут лучше. Я подала заявку в ИААФ для выступлений на международных соревнованиях, но ответа пока нет. Если честно, прыгать только в России мне уже неинтересно. Складывается ощущение какой-то безнадеги, но нам остается только ждать и надеяться. Буду пока выступать на всех стартах, которые проводятся в России, и верить, что ответ из ИААФ скоро придет и будет положительным. (Наталья МАРЬЯНЧИК)