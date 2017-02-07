Екатерина Конева: "Раньше никто из нас даже представить не мог, что придется выступать под нейтральным флагом"

Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала о своем отношении к перспективе выступать на чемпионате мира в статусе нейтральной спортсменки.

– Сегодня утром мы посмотрели новости и были в очередной раз расстроены. На спортсменов оказывается давление. Непонятно, почему происходит такая несправедливость и как с ней бороться. Что касается нейтрального флага, пока остается под вопросом, как мы будем выступать. Неизвестно, пустят ли нас… Мы не участвуем в международных стартах уже второй год. Это очень тяжело психологически для атлета высокого класса. Кроме того, теряется соревновательная практика.

Конечно, раньше никто из нас даже представить не мог, что придется выступать под нейтральным флагом. Сейчас многие называют нас предателями, обвиняют в отсутствии патриотизма. Я хочу сказать, что это не так. Мы тоже переживаем. Но мы вынуждены это делать, потому что век профессионального спортсмена короток. У каждого из нас есть семьи, которые нужно кормить. И другой возможности заработать деньги у нас нет. (Любовь КОНЯЕВА)