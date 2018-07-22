Екатерина Конева: "Хочу доказать, что в России еще существует легкая атлетика"

Чемпионка России 2018 года в тройном прыжке Екатерина Конева очень надеется на скорейшее получение допуска на чемпионат Европы в Берлине. По ее словам, она хочет доказать своим выступлением, что российская легкая атлетика жива. Конева на чемпионате России победила, прыгнув в лучшей попытке на 14,79 м.

- Я довольна тем, как выступила на этом чемпионате России. Конечно, хотелось прыгнуть и чуть-чуть подальше, - цитирует ТАСС Коневу. - Но из-за небольшой травмы я пропустила несколько технических тренировок, мы побереглись. Поэтому сегодня я имею такой результат.

Очень хочется, чтобы нам разрешили выступать на международных стартах. Сейчас я улечу домой, повидаюсь с ребенком, родными, но тренироваться не прекращу. Надеюсь, что к 27 июля будет какая ясность с моим участием в чемпионате Европы. Очень хочу доказать, что в России еще существует легкая атлетика, а ее спортсмены прыгают очень далеко.