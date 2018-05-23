Егор Николаев: "Странно было видеть свои фото в новостях о дисквалифицированном метателе копья"

Российский бегун Егор Николаев заявил, что у него нет никаких проблем с допингом, и он планирует в ближайшее время выступить на командном чемпионате России. Спортсмен отметил, что был удивлен своим фото в новостях о дисквалифицированном метателе копья Егоре Николаеве.

22 мая в СМИ появилась информация о том, что ВФЛА дисквалифицировала четырех российских атлетов за нарушение антидопинговых правил, в числе которых был и полный тезка бегуна Николаева.

– У меня нет никаких проблем с антидопинговыми органами, поэтому было очень странно видеть свои фотографии к вчерашним новостям о дисквалификации моего полного однофамильца, который метает копье, – цитирует ТАСС Николаева. – А некоторые СМИ написали, что отстранили от спорта на четыре года именно меня. На мой взгляд, было бы правильно, если бы РУСАДА, во избежание различного рода кривотолков, рядом с именем и фамилией дисквалифицированного спортсмена указывало не только вид спорта, но и специализацию. Тем более, если речь идет о легкой атлетике, которой профессионально занимается очень много народу.

Ближайшим стартом для меня станет командный чемпионат России, где я собираюсь показать высокий результат на дистанции 1500 метров. Что касается зарубежных стартов, то я в свое время отправил в международную федерацию индивидуальную заявку на нейтральный статус, но ответа на нее пока не получил.

ИААФ в 2016 году приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским атлетам, соответствующим критериям международной организации, принимать участие в зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.

ВФЛА дисквалифицировала четырех спортсменов за допинг