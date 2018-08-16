Эфиопского марафонца-оппозиционера пригласили вернуться домой после смены власти

Эфиопский бегун Фейиса Лилеса получил приглашение вернуться на родину, сообщает AP. В 2016 году после финиша в марафоне на Олимпиаде в Рио, где он завоевал серебро, спортсмен скрестил руки в воздухе в знак протеста протв действующей власти. После Игр он отказался возвращаться на родину и поселился в США. В 2017 году к нему присоединилась семья.

Лилеса принадлежит к этнической группе оромо, которая восстала против правительства в 2015 году. Они протестовали против преследования оппозиции, несоблюдения прав человека и тюремных заключений для диссидентов. Во время протестов было убито несколько сотен человек, в результате это привело к отставке главы государства Хейлемариама Дезалега.

Приглашение вернуться домой Лилеса получил от премьер-министра Абия Ахмеда, проводящего либеральные реформы.