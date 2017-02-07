Эфиопский бегун сядет на три года в тюрьму за употребление мельдония

Эфиопский бегун на дальние дистанции Гирмая Бирахуна приговорен к трем годам тюрьмы за применение мельдония, информирует The Independent. Ранее в этой стране был принят закон, по которому за использование допинга полагается от трех до пяти лет тюремного заключения. Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период.

- В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлета отправят в тюрьму за употребление запрещенных препаратов, - отметил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие. - Я боюсь за него, и мне грустно. Три года - очень суровое наказание. Многие обвиняют меня в этом, но закон принимало правительство.