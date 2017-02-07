Эфиопский бегун сядет на три года в тюрьму за употребление мельдония

Эфиопский бегун на дальние дистанции Гирмая Бирахуна приговорен к трем годам тюрьмы за применение мельдония, информирует The Independent. Ранее в этой стране был принят закон, по которому за использование допинга полагается от трех до пяти лет тюремного заключения. Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период.
- В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлета отправят в тюрьму за употребление запрещенных препаратов, - отметил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие. - Я боюсь за него, и мне грустно. Три года - очень суровое наказание. Многие обвиняют меня в этом, но закон принимало правительство.
Levbereg
куда Мир катится. У меня мельдоний первое средство при плохом самочувствии после каких нибудь нагрузок ( в том числе не связанных спортом). И другим советую.
12:08
capitan76
fedd Дожили - люди - шоумены(спортсмены) участвующие в шоу(соревнованиях), на потребу зрителю(болельщику), будут сидеть в настоящей тюрьме за нарушения правил проведения шоу. Мир сошел с ума окончательно. Никто уже не отличает где серьезные проблемы, а где игра. Скоро мы узнаем о казни актеров театра за "убийство" на сцене Цезеря! Люди аууууу! Спорт -это всего лишь спектакль, а спортсмены в нем артисты! +7 496 000 000!!! (по количеству жителей земли)
11:34
fedd
Дожили - люди - шоумены(спортсмены) участвующие в шоу(соревнованиях), на потребу зрителю(болельщику), будут сидеть в настоящей тюрьме за нарушения правил проведения шоу. Мир сошел с ума окончательно. Никто уже не отличает где серьезные проблемы, а где игра. Скоро мы узнаем о казни актеров театра за "убийство" на сцене Цезеря! Люди аууууу! Спорт -это всего лишь спектакль, а спортсмены в нем артисты!
11:03
igorvasilevich
blue-white! ну русофоб тут только ты. Как поддерживает допингеров и лжецов - только русофоб махровый как ты. Не удивлюсь что в реале ты Кац.
10:24
blue-white!
igorvasilevich Правильно нужно всех в России посадить в тюрьму, кто принимал. 10:09------------------------ну а тебя в первую очередь, за русофобство!
10:23
igorvasilevich
Правильно нужно всех в России посадить в тюрьму, кто принимал.
10:09