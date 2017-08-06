Джастин Гэтлин: "Таблоиды сделали из меня "плохого парня", а из Болта - героя"

Трехкратный чемпион мира Джастин Гэтлин признался, что не обращал внимания на свист со стороны болельщиков в финале забега на 100 м на чемпионате мира в Лондоне, который он выиграл. Ранее, напомним, 35-летний американец отбывал дисквалификацию за применение допинга.
– Что я сделал плохого журналистам? Когда я плохо себя вел? Я всегда уважал соперников, приветствовал их, – цитирует AFP Гэтлина. – Таблоиды сделали из меня "плохого парня", а из Болта – героя. Хорошо, что я не обращаю на это внимания. Я уже отбыл дисквалификацию и теперь чист. Стараюсь развивать легкую атлетику, веду профилактическую работу по борьбе с допингом. Во время финала я был сосредоточен на своем беге и не слышал свиста.
Антимайдан
Эта пропагандистская кампания "борьбы с допингом" затеяна не против допинга, а против России, в значительной степени, и Гэтлина эта волна задела только "краем". Чемпионом он стал честно, под флагом своей страны, пройдя весь положенный контроль, вероятно. А вот нашим чистым спортсменам такой возможности западные чинуши не дали.
17:59 6 августа
diolym
Zello, ВСЕХ касается.
17:25 6 августа
diolym
vada Гэтлин красава заткнул всю эту улулюкающую быдло-толпу. 14:45 /////////////// Помните, хохлы, час расплаты придет.
17:24 6 августа
Zello
Да уж... не повезло тебе - не в той стране родился. В России дважды пойманный допингист с почетом получил бы звание героя, должность в правительстве, служебную квартиру и машину, может даже место в госдуме...
15:30 6 августа
Владо
А что плохого сделали журналистам наши спортсмены?Особенно те,кто вообще были чисты,но не поехали на Олимпиаду. Когда они плохо себя вели? Они ведь тоже всегда уважали соперников, приветствовали их.***Что за логика у этих америкосов,что они жрут-то там,у себя,если этот Гетлин,как невинная овца искренне не понимает,что он сделал,если сравнивать вину америкосов,во главе с не пойманным Фелпсом и часто недоказуемую вину наших спортсменов,которых без суда и следствия отстраняют от выступлений.
14:54 6 августа
vada
Гэтлин красава заткнул всю эту улулюкающую быдло-толпу.
14:45 6 августа
Слоня
"Таблоиды сделали из меня "плохого парня" - очень неграмотно написано слово стероиды.
14:25 6 августа