Джастин Гэтлин: "Таблоиды сделали из меня "плохого парня", а из Болта - героя"

Трехкратный чемпион мира Джастин Гэтлин признался, что не обращал внимания на свист со стороны болельщиков в финале забега на 100 м на чемпионате мира в Лондоне, который он выиграл. Ранее, напомним, 35-летний американец отбывал дисквалификацию за применение допинга.

– Что я сделал плохого журналистам? Когда я плохо себя вел? Я всегда уважал соперников, приветствовал их, – цитирует AFP Гэтлина. – Таблоиды сделали из меня "плохого парня", а из Болта – героя. Хорошо, что я не обращаю на это внимания. Я уже отбыл дисквалификацию и теперь чист. Стараюсь развивать легкую атлетику, веду профилактическую работу по борьбе с допингом. Во время финала я был сосредоточен на своем беге и не слышал свиста.