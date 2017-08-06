Джанлуиджи Буффон: "Болт завершает карьеру. Это неизбежно и в то же время невероятно"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пожелал удачи восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту, который завершает карьеру после чемпионата мира в Лондоне. Итальянец признался, что восхищен ямайским спринтером.

– У каждой истории есть конец, – написал в своем Инстаграме Буффон. – Когда старт экстраординарен, финал тоже должен быть незабываемым. Самый быстрый человек всех времен, яркое явление в легкой атлетике заканчивает карьеру. Это неизбежно. Но в то же время невероятно. Как и вся его карьера. Но он не прекратит работать. Он просто будет делать это в другом амплуа. Так и работает Молния. А весь мир еще будет пытаться догнать его.