Драматичный забег в "Бриллиантовой лиге". Это надо видеть

Американка Шэмьер Литтл победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне в беге на 400 м с барьерами. На финише забега у нее произошла дуэль с Джэньев Расселл из Ямайки, и представительница США опередила соперницу всего на сотую долю секунды.
Лондон (Великобритания)
"Бриллиантовая лига"
Женщины
400 м с барьерами
1. Шэмьер Литтл (США) - 53,95
2. Джэньев Расселл (Ямайка) - 53,96
3. Далила Мухаммад (США) - 54,86
Метание копья
1. Люй Хуэйхуэй (Китай) - 65,54
2. Никола Огродникова (Чехия) - 65,36
3. Келси-Ли Робертс (Австралия) - 64,11
Мужчины
5000 м
1. Пол Челимо (США) - 13.14,01
2. Муктар Эдрис (Эфиопия) - 13.14,35
2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) - 13.14,39
400 м с барьерами
1. Абдаллелех Харун (Катар) - 44,07
2. Пол Дедево (США) - 44,43
3. Кирани Джеймс (Гренада) - 44,50