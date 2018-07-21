Драматичный забег в "Бриллиантовой лиге". Это надо видеть

Американка Шэмьер Литтл победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне в беге на 400 м с барьерами. На финише забега у нее произошла дуэль с Джэньев Расселл из Ямайки, и представительница США опередила соперницу всего на сотую долю секунды.

Лондон (Великобритания)

"Бриллиантовая лига"

Женщины

400 м с барьерами

1. Шэмьер Литтл (США) - 53,95

2. Джэньев Расселл (Ямайка) - 53,96

3. Далила Мухаммад (США) - 54,86

Метание копья

1. Люй Хуэйхуэй (Китай) - 65,54

2. Никола Огродникова (Чехия) - 65,36

3. Келси-Ли Робертс (Австралия) - 64,11

Мужчины

5000 м

1. Пол Челимо (США) - 13.14,01

2. Муктар Эдрис (Эфиопия) - 13.14,35

2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) - 13.14,39

400 м с барьерами

1. Абдаллелех Харун (Катар) - 44,07

2. Пол Дедево (США) - 44,43

3. Кирани Джеймс (Гренада) - 44,50