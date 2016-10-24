Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит иск Угаровой к ARD

Дорогомиловский суд Москвы на заседании 11 ноября рассмотрит иск легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Александра Кабанова. Угарова стала одной из героинь фильма о допинге режиссера Хайо Зеппельта. После расследования независимой комиссии ВАДА, инициированного этим фильмом, Угарова была отстранена от соревнований.

Заседание суда запланировано на 11 ноября. Первоначально оно должно было состояться 19 октября, однако суд принял решение перенести его на более поздний срок в связи с необходимостью получения доказательств.

- Я обязательно приеду на заседание и буду выступать, - сказала Угарова. - В записи, которую использовал канал ARD, я говорю одно, а там перевели другое. То есть авторы сами додумали, что якобы имелось в виду, это является нарушением. Если мы выиграем иск в Москве, то затем пойдем в международные суды.