Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 лет

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен подчеркнул, что допинг-пробы европейских атлетов будут храниться не менее десяти лет. По его словам, это сделано для того, чтобы мошенники, которые не были уличены в употреблении запрещенных веществ сразу, не чувствовали себя комфортно.
"Нам не хочется, чтобы мошенники чувствовали себя в безопасности только потому, что не были пойманы сразу", - приводит L'equipe слова Хансена.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) провел четыре волны перепроверок проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. По итогам двух первых волн перепроверок запрещенные вещества были найдены у 98 спортсменов, выступавших на Играх-2008 и Олимпиаде-2012.
Mao11
Надо запретить перепроверку проб совсем и для всех не умеете не беритесь ,а уж коль взялись так не идите на попятный.
01:26 1 февраля
Vlаdimir
А американских???? Больше всего пойманных на допинге олимпийских чемпионов и призеров в легкой атлетике было именно среди спортсменов США!!!
17:22 31 января
mobile_actor
Очередная провокация против российского спорта.
15:43 31 января
echo2011
Нам хочется издеваться над спортсменами,-сказал Хансен.
15:25 31 января