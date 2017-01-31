Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 лет

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен подчеркнул, что допинг-пробы европейских атлетов будут храниться не менее десяти лет. По его словам, это сделано для того, чтобы мошенники, которые не были уличены в употреблении запрещенных веществ сразу, не чувствовали себя комфортно.

"Нам не хочется, чтобы мошенники чувствовали себя в безопасности только потому, что не были пойманы сразу", - приводит L'equipe слова Хансена.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) провел четыре волны перепроверок проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. По итогам двух первых волн перепроверок запрещенные вещества были найдены у 98 спортсменов, выступавших на Играх-2008 и Олимпиаде-2012.