Дмитрий Свищев: "Запрошу в ВФЛА разъяснения по поводу отстранения ходоков"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев намерен запросить в ВФЛА разъяснения в связи с ситуацией с отстранением пяти российских ходоков от чемпионата мира из-за участия в тренировочных сборах пожизненно дисквалифицированного тренера. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в пятницу лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в китайском Тайцане с 5 по 6 мая. Нейтрального статуса лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков.

– Я запрошу в ВФЛА разъяснения по поводу сложившейся ситуации, – отметил Свищев. – Нужно максимально внимательно отнестись к появившейся информации, а если дисквалифицированный тренер действительно занимался подготовкой спортсменов, и этот факт будет доказан, то необходимо провести тщательное расследование и только после этого через суд применять в отношении спортсменов санкции в виде отстранения от соревнований.

Наша страна последние годы скрупулезно борется с допингом на благо наших спортсменов, совершенствует законодательство в этой сфере и налаживает отношения с международными федерациями и спортивными организациями. Важно предпринять все меры, чтобы в будущем таких ситуаций не возникало, и даже намека на них не появлялось.

Мы с моим коллегой, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, еще в прошлом году внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил. Он был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 15 декабря 2017 года. Как один из авторов данного закона, я не могу оставаться в стороне в ситуации с тренером Чегиным и хочу в ней разобраться. Если будет подтвержден факт его работы со спортсменами, несмотря на его пожизненную дисквалификацию, то мы первые, кто будет требовать исполнения российского законодательства. В любом случае мы должны отстаивать права наших атлетов, их вины точно нет.