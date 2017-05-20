Дмитрий Свищев: "Требование по снятию Исинбаевой - перебор"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) снять олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) – это "перебор". В Монреале состоялся совет учредителей ВАДА, в ходе которого было выдвинуто требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами.

- Вчера ВАДА заявило о том, что РУСАДА сильно продвинулось вперед, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Конечно, требование по снятию Исинбаевой, я считаю, - это перебор. Но если даже ВАДА сказало о прогрессе РУСАДА, то, надеюсь, к осени будет снято ограничение РУСАДА, а значит, мы официально сможем проводить в России международные соревнования.

Мы подали заявки на все крупные международные турниры, но, к сожалению, пока для нас продолжается пауза. Международная федерация нас любит, уважает, но говорит, что надо дождаться определенных решений МОК.