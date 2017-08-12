Дмитрий Шляхтин: "Ждали от Ласицкене победы, и она справилась"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что ждал от Марии Ласицкене победы в прыжках в высоту на чемпионате мира-2017. Россиянка с результатом 2,03 завоевала золото, выступая под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Это первая победа России на турнире, ранее у российских легкоатлетов было три серебра. Ласицкене выиграла все 16 турниров сезона, в которых принимала участие.

- От всей души поздравляю Марию, она молодец. Мы ждали от нее победы, и она справилась, у нее все получилось. Это наше первое золото на этом чемпионате мира, и оно очень ценно для нас, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Мировой рекорд? Давайте не будем так далеко заглядывать. Есть сегодняшняя победа. Думаю, что такая цель у Марии в жизни есть.