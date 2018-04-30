Дмитрий Шляхтин: "Я лучше других понимал, что у нас могут возникнуть проблемы из-за Чегина"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин пока не имеет информации по поводу наказаний российских ходоков за тренировки с Виктором Чегиным.

Тренер возглавлял Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе с 1995 по 2015 год. В 2016 году он был пожизненно отстранен от работы со спортсменами за многочисленые допинговые нарушения его воспитанников. На днях стало известно, что ряд российских легкоатлетов занимались с Чегиным на апрельском сборе в Киргизии. В ИААФ заявили, что могут лишить российских ходоков права выступления на международных турнирах.

- Пока никаких новостей у меня нет, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Я лучше чем кто-либо понимал, что у нас могут возникнуть проблемы (из-за участия Виктора Чегина в тренировках сборной России). Давайте решать вопросы поэтапно. Сейчас ничего прокомментировать я не смогу.

Допуск к международным турнирам на данный момент имеют семь ходоков: Сергей Широбоков, Василий Мизинов, Сергей Шарыпов, Ольга Елисеева, Яна Смердова, Клавдия Афанасьева и Юлия Липанова.