Дмитрий Шляхтин: "Все мы ждем возвращения российских легкоатлетов на мировые стадионы"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что встреча ВФЛА с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) будет продуктивной.

30 октября в Осло состоится встреча Шляхтина с членами рабочей группы ИААФ, которую возглавляет Руне Андерсен. Эта рабочая группа была специально создана ИААФ для восстановления российской организации в правах.

- За последнее время мы провели большую работу в области борьбы с допингом, большинство критериев нашей федерацией выполнены, - цитирует Шляхтина пресс-служба ВФЛА. - Мы надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы ИААФ, результаты ее сообщим сразу же по окончании переговоров. Все мы ждем возвращения российских легкоатлетов на мировые стадионы, причем ждем их выступления под российским флагом. Понимаем значимость каждого шага, работаем, делаем все возможное. А когда коллектив работает на максимуме своих сил, уверен, победа не за горами.