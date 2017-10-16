Дмитрий Шляхтин: "Восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена - ключевые моменты для ВФЛА"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в интервью "СЭ" отметил, что ждет большего доверия со стороны ИААФ. По его словам, одним из принципиальных моментов для снятия дисквалификации с ВФЛА станет восстановление работы РУСАДА.

– Восстановление РУСАДА ориентировочно должно произойти в ноябре. Значит, у наших легкоатлетов есть надежда вернуться примерно в эти же сроки?

– Я считаю, сейчас есть два ключевых для нас момента. Это восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена. Оба не входят непосредственно в зону ответственности федерации. Тут мы должны полагаться на наших коллег.

– Но на Совете ИААФ в Лондоне в своей речи вы фактически признали доклад Макларена?

– Не совсем так. Скорее, я хотел показать текущую ситуацию в легкой атлетике и вообще в России. И конечно, ставил перед собой задачу вывести представителей ИААФ на откровенный диалог и дать им понять, что мы абсолютно прозрачны. Хочется, чтобы нам больше доверяли. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Легкоатлеты могут вернуться в ноябре