Дмитрий Шляхтин: "Вопрос допуска россиян к международным стартам может быть рассмотрен 6 февраля"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что 6 февраля на совете ИААФ может быть рассмотрен вопрос допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям. В этом сезоне спортсмены могут выходить на старт турниров под эгидой ИААФ только по индивидуальной заявке и под нейтральным флагом. Ранее такие запросы в организацию направил 31 легкоатлет.

- Как мне кажется, все эти вопросы (по допуску россиян к международным стартам) должны быть обсуждены на совете IAAF, я только в этом вижу загвоздку, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Скорее всего, будет обсужден механизм допуска наших спортсменов. Думаю, что в любом случае это должно происходить коллегиально. Но это моя гипотеза, которая ничем не подтверждена. Плана такого нет абсолютно.