Дмитрий Шляхтин: "ВФЛА рассчитывает, что россиян с 2017 начнут допускать к международным турнирам"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин остался доволен встречей с рабочей группой ИААФ по восстановлению членства федерации 28 октября в Монако. ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с этим российские спортсмены не могут выступать в международных турнирах.

- Встреча была очень позитивной и конструктивной, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Наши сложности и проблемы были услышаны, в большей степени мы обсуждали рабочую ситуацию по восстановлению членства. Следующие встречи, скорее всего, будут проходить в офисе ИААФ. В ближайшее время мы получим критерии, которые позволят нам заняться допуском спортсменов по индивидуальным заявкам для участия в международных стартах. Мы ждем требования, чтобы начать их выполнять. Мы ожидаем, что уже в начале следующего года наши спортсмены будут потихонечку принимать участие в международных стартах по индивидуальным заявкам.