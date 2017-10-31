Дмитрий Шляхтин: "ВФЛА осталось решить два технических вопроса для восстановления членства в ИААФ"

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин по итогам встречи с членами рабочей группы ИААФ отметил, что организации осталось решить два технических вопроса для восстановления членства в ИААФ. Он также добавил, что ждет положительного решения по РУСАДА.

Напомним, рабочая группа ИААФ под руководством Руне Андерсена была создана для проверки выполнения ВФЛА критериев для восстановления.

– Я удовлетворен результатами совместной работы. Встреча прошла плодотворно, наша работа положительно отмечена, – приводит пресс-служба ВФЛА слова Шляхтина. – Мы понимаем, что еще нам необходимо сделать для того, чтобы быть уверенным в чистоте наших спортсменов. В настоящий момент в работе ВФЛА в этом направлении осталось два технических вопроса, которые нам необходимо решить в самое ближайшее время. Хотел бы выразить благодарность тем спортсменам, которые проявили активную позицию в пропаганде чистого спорта, участвовали в антидопинговых акциях и обсуждении данных вопросов в СМИ и социальных сетях.

Конечно, сейчас ждем положительного решения по РУСАДА, это один из ключевых критериев восстановления нашего членства в ИААФ. Надеюсь, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций объективно оценит проделанную нами с рабочей группой ИААФ работу и примет решение, которое поможет совместно решать вопросы чистоты спорта.

Совет учредителей ВАДА будет обсуждать возможность возвращения РУСАДА своего прежнего статуса на заседании в Сеуле 16 ноября. Члены рабочей группы ИААФ подчеркнули, что для участия российских спортсменов в международных стартах от российской стороны требуется прохождение легкоатлетами не менее З допинг-тестирований в течение полугода.