15:08 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "ВФЛА нужно оценить, нужен ли ей свой новый дисциплинарный орган"

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что рассматривать вопрос о создании нового дисциплинарного органа в организации стоит только после оценки эффективности аналогичной структуры в ИААФ, если она будет создана.

– Если в ИААФ создадут такой орган, то нужно смотреть, какими функциями он будет наделен, какими полномочиями, вопрос эффективности должен быть на первом месте, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – У нас на сегодняшний день есть независимая антидопинговая комиссия, которая занимается этими вопросами. Будут структурные изменения в ИААФ, тогда посмотрим, нужны ли нам будут подобные изменения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161018/1110957163.html

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