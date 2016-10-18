Дмитрий Шляхтин: "ВФЛА нужно оценить, нужен ли ей свой новый дисциплинарный орган"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что рассматривать вопрос о создании нового дисциплинарного органа в организации стоит только после оценки эффективности аналогичной структуры в ИААФ, если она будет создана.

– Если в ИААФ создадут такой орган, то нужно смотреть, какими функциями он будет наделен, какими полномочиями, вопрос эффективности должен быть на первом месте, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – У нас на сегодняшний день есть независимая антидопинговая комиссия, которая занимается этими вопросами. Будут структурные изменения в ИААФ, тогда посмотрим, нужны ли нам будут подобные изменения.