Дмитрий Шляхтин: "ВФЛА движется в правильном направлении"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что федерация сделала многое для восстановления в международных правах. ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. Из-за этого российские спортсмены не смогли принять участия в международных турнирах, включая Олимпиаду-2016.

- Я прекрасно понимаю, насколько велика ответственность, моя личная, так и ответственность федерации, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Поэтому мы должны продолжать ту работу, которая ведется ВФЛА, федерация двигается в правильном направлении. В своем докладе руководитель рабочей группы ИААФ Руне Андерсен отметил, что наша федерация работает профессионально, достигнут заметный прогресс по выполнению критериев, это не просто слова вежливости, это реальная оценка нашей работы. Уверен, если мы продолжим действовать так и дальше, то задача по восстановлению прав ВФЛА будет решена.