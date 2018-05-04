Дмитрий Шляхтин: "В случае с Чегиным санкции ИААФ абсолютно оправданны"

Президент ИААФ Дмитрий Шляхтин выразил недовольство повторением скандалов с тренировками российских спортсменов с дисквалифицированными тренерами. ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стала информация о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

– Насколько, по-вашему, эта история ухудшила наши отношения с рабочей группой ИААФ?

– Сильно. У нас был Чегин, потом история с Владимиром Казариным, потом снова Чегин, потом всплыл дисквалифицированный Казарин, затем Чегин, Казарина уже не было, и вот опять Чегин. И в данном случае санкции со стороны ИААФ абсолютно оправданы. Когда я общаюсь с рабочей группой, они реально не понимают, как такое может быть. В их головах не укладывается, что у нас все еще происходит такое и мы не можем навести порядок. (Владимир ИВАНОВ)

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