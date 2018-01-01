13:05 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "В российской легкой атлетике достигнута нулевая терпимость к допингу"

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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что в 2018 году организация продолжит работу по восстановлению в ИААФ. Напомним, что в 2017 году из-за отстранения ВФЛА россияне вынуждены были выступать в международных турнирах в нейтральном статусе. Всего такую возможность получили 19 легкоатлетов. 

- Новогодние праздники - традиционное время подводить итоги и строить планы на будущее, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Для Всероссийской федерации легкой атлетики 2017 год был непростым. Мы продолжили свою работу по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ, было много встреч с рабочей группой, много работы, все критерии нами были выполнены. Да, вопрос пока не решен положительно, но я убежден, что в 2018 году мы с новыми силами продолжим эту работу и постараемся сделать все от нас зависящее.

Мы добились больших успехов в работе с допингом, нулевая терпимость к допингу, которая еще недавно казалось труднодостижимой, сейчас в российской легкой атлетике достигнута.

Трудности делают нас сильнее, закаляют и придают дополнительной мотивации. И это доказали наши спортсмены, которые в столь сложной обстановке показали беспрецедентно высокий результат на чемпионате мира в Лондоне. Шесть лондонских медалей - это наша гордость.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4854679

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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sukhoy63

А дальше, тяжелая, многолетняя, хорошо оплачиваемая работа по восстановлению членства ВФЛА.

19:39

kozban400

"— Да ведь он совсем голый! — закричал наконец, весь народ. И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца! И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая шлейф, которого не было."

16:33

kozban400

Современное продолжение сказки Г.Х.Андерсена "Новый наряд короля".

16:18

PitersS

Россия долго запрягала, чтобы понять, что лазить в чужой карман нехорошо.. А у других такое чувство в крови от рождения. Теперь бы, еще, наших бизнесменов и чиновников запрягли на такое чувство..

14:54