Дмитрий Шляхтин: "В российской легкой атлетике достигнута нулевая терпимость к допингу"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что в 2018 году организация продолжит работу по восстановлению в ИААФ. Напомним, что в 2017 году из-за отстранения ВФЛА россияне вынуждены были выступать в международных турнирах в нейтральном статусе. Всего такую возможность получили 19 легкоатлетов.

- Новогодние праздники - традиционное время подводить итоги и строить планы на будущее, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Для Всероссийской федерации легкой атлетики 2017 год был непростым. Мы продолжили свою работу по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ, было много встреч с рабочей группой, много работы, все критерии нами были выполнены. Да, вопрос пока не решен положительно, но я убежден, что в 2018 году мы с новыми силами продолжим эту работу и постараемся сделать все от нас зависящее.

Мы добились больших успехов в работе с допингом, нулевая терпимость к допингу, которая еще недавно казалось труднодостижимой, сейчас в российской легкой атлетике достигнута.

Трудности делают нас сильнее, закаляют и придают дополнительной мотивации. И это доказали наши спортсмены, которые в столь сложной обстановке показали беспрецедентно высокий результат на чемпионате мира в Лондоне. Шесть лондонских медалей - это наша гордость.