Дмитрий Шляхтин: "У ВФЛА нет денег на тестирование легкоатлетов"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что средств на оплату тестирования спортсменов у организации сейчас нет. Он добавил, что этим вопросом федерация займется во второй половине января.

– Никак на процесс понятных сроков сдачи допинг-тестов не повлияешь, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Если спортсмен включен в международный пул, его должны тестировать и контролировать, если он не в этом пуле, надо искать деньги и тестировать спортсменов за плату, что мы делали в прошлом году. На сегодняшний день у федерации средств нет, этим вопросом мы будем заниматься только во второй половине января.

Сейчас нет такого положения, что спортсмен должен сдать три внесоревновательные пробы. Есть пул тестирования, который полностью контролирует международная лаборатория. Она отслеживает действия спортсмена и принимает решения, где он должен быть протестирован.