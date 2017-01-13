Дмитрий Шляхтин: "У Бутова закончился контракт, должность генерального секретаря ВФЛА будет упразднена"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что Михаил Бутов перестал занимать пост генерального секретаря организации с 1 января 2017 года в связи с истечением срока действия контракта. По словам главы ВФЛА, должность генерального секретаря будет упразднена, а функции - перераспределены.

– Реорганизация – это нормальная мера, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Это живой процесс. В этой ситуации могу сказать лишь то, что подобные меры необходимы. У Бутова закончился контракт, и он с 1 января не занимает должность генерального секретаря, эта должность будет упразднена, а функции перераспределены.

В четверг ВФЛА заявила о сокращении своего аппарата с пяти отделов до трех. Причиной принятия такого решения стала сложная финансовая ситуация организации. Бутов, который претендовал на должность президента ВФЛА, остается в президиуме федерации.