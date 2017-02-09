Дмитрий Шляхтин: "Тренеров, продолжающих работать в период отстранения, могут начать штрафовать"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что министр спорта РФ Павел Колобков поручил выработать механизмы воздействия на специалистов, продолжающих тренировать легкоатлетов в период временного отстранения от работы, вплоть до введения штрафов и других мер административной ответственности.
– По итогам совещания ВФЛА, ЦСП даны поручения проработать эти вопросы – выработать единые механизмы реагирования в отношении временно отстраненных тренеров, которые продолжают тренировать спортсменов, невзирая на отстранение, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность – административное, финансовое, либо увольнение – недопуск к работе. Нам дана неделя на выработку этих механизмов, далее они будут обсуждаться на следующем совещании.
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На самом деле остранение означает, что тренер по факту не имеет права работать со спортсменами, которые так или иначе находятся в системе ВФЛА. То есть даже без зарплаты такой тренер не должен работать со спортсменами ВАФЛА любого возраста.
20:11 9 февраля
echo2011
Отстранение на деле означает только то,что этим тренерам не должны платить деньги государственные структуры. Это как в футболе-тренер не может находиться рядом с командой,но никто не может запретить ему руководить по мобильнику.
19:54 9 февраля
regiment
отстраненный тренер и так практически уволен. з/п не получает. как вы будете штрафовать? в одно место вас пошлют
19:27 9 февраля