Дмитрий Шляхтин: "Тренеров, продолжающих работать в период отстранения, могут начать штрафовать"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что министр спорта РФ Павел Колобков поручил выработать механизмы воздействия на специалистов, продолжающих тренировать легкоатлетов в период временного отстранения от работы, вплоть до введения штрафов и других мер административной ответственности.

– По итогам совещания ВФЛА, ЦСП даны поручения проработать эти вопросы – выработать единые механизмы реагирования в отношении временно отстраненных тренеров, которые продолжают тренировать спортсменов, невзирая на отстранение, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность – административное, финансовое, либо увольнение – недопуск к работе. Нам дана неделя на выработку этих механизмов, далее они будут обсуждаться на следующем совещании.