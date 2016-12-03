Дмитрий Шляхтин: "Совмещение постов не сказывается на моей работе"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что работа на других должностях не сказывается на его деятельности на посту главы федерации. Помимо поста в ВФЛА, Шляхтин является министром спорта Самарской области, вице-президентом хоккейной "Лады" и председателем совета директоров "Крыльев Советов".

- Мне иногда ставят в упрек, что я совмещаю сразу несколько должностей, но в этом ничего особенного, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Задача любого руководителя высокого уровня - выстроить качественный процесс работы, сформировать команду, обеспечить эффективную деятельность организации. В министерстве спорта Самарской области мною сформирована грамотная управленческая команда, которая решает все текущие задачи. То же самое касается хоккейной "Лады" и футбольных "Крыльев Советов", где есть свой менеджмент.

Конечно, я занимаюсь этими клубами, контролирую общую деятельность, решаю стратегические вопросы. Но эта работа не требует моего обязательного участия в каждодневном режиме, присутствия в офисе с утра до вечера. Когда есть необходимость, то "включаюсь" в работу напрямую. Например, в оперативном режиме мною был решен вопрос по выделению дополнительных бюджетных субсидий "Крыльям" и "Ладе".

Странно видеть, что другие люди, причем не работающие сегодня в федерации, рассуждают о том, как отрицательно сказывается на моей работе в ВФЛА наличие у меня других должностей. То есть они даже не видят ситуация изнутри, но делают выводы. Это, как минимум, заблуждение. Могу точно сказать, что совмещение не сказывается негативно ни на моей работе в ВФЛА, ни на других должностях. Все это можно нормально совмещать. Поэтому делать однозначный вывод, что раз у руководителя несколько должностей, то он обязательно с чем-то из-за этого не справится, не правильно, на мой взгляд.