Дмитрий Шляхтин: "Следующая встреча ВФЛА и ИААФ произойдет не раньше мая"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что следующая встреча с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) состоится не раньше мая. В конце января представители ИААФ и ВФЛА встречались для обсуждения выполнения российской сторонй критериев восстановления членства в составе международной организации.

- Если исходить из сегодняшнего понимания ситуации, то следующая наша встреча может произойти не раньше мая, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Но нельзя исключать всякого рода изменения.

Напомним, в ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В начале февраля глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября.