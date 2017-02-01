Дмитрий Шляхтин: "Шубенкова не надо поддерживать, он сам себя поддержит"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин поделился мнением о восстановлении членства ВФЛА в ИААФ и решении легкоатлета Сергея Шубенкова выступать под нейтральным флагом.

- Членство легкоатлетической федерации по-прежнему не восстановлено. Видите ли вы свет в конце тоннеля?

- Свет вижу, конца тоннеля - нет! Восстановление может быть в любой день. Такое решение принимает Совет ИААФ.

- Каковы ваши ожидания от очередного совета ИААФ?

- Ранее были озвучены критерии, которые мы должны выполнить. Теперь мы ожидаем дорожную карту. Кроме того, ожидается промежуточное решение по юниорам и ветеранам.

- Недавно комиссия ИААФ встретилась с новым информатором ВАДА Андреем Дмитриевым. Вы лично с ним общались?

- Я - нет. Общался исполнительный директор федерации. Там абсолютно нормальное понимание, коммуникации.

- Некоторые осудили решение Сергея Шубенкова выступать под нейтральным флагом. Вы его поддержали?

- У Сергея отличная закалка! Его не надо поддерживать, он сам себя поддержит. (Любовь КОНЯЕВА)