Дмитрий Шляхтин: "Серебро Широбокова на чемпионате мира - прогнозируемый результат"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что серебро Сергея Широбокова на чемпионате мира в ходьбе на 20 км – нормальный, прогнозируемый результат. По его словам ходьба – российская дисциплина.

Дебютант мировых первенств 18-летний Широбоков в Лондоне уступил лишь колумбийцу Эйдеру Аревало.

– Ходьба – это наш вид, мы ожидали, что что-то будет, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – Поэтому серебряная медаль Широбокова – нормальный, прогнозируемый результат, хотя на этом чемпионате мы видели много неожиданных результатов, это спорт, здесь все можно предполагать. Серега красавец, завоевал серебро, я поздравляю его с этим достижением.

Сергей Широбоков – серебряный призер чемпионата мира в Лондоне ​