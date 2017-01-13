Дмитрий Шляхтин: "Российские спортсмены будут подавать коллективные заявки на участие в турнирах IAAF"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что заявки российских легкоатлетов на участие в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), будут поданы коллективно. По его словам, IAAF рекомендовала ВФЛА координировать процесс подачи заявок спортсменами.

– До 1 декабря IAAF анонсировала, что спортсмены должны быть не зависимы ни от кого, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – После 1 декабря и получения первой индивидуальной заявки они дали нам рекомендации, чтобы именно ВФЛА была координатором подачи заявок нашими легкоатлетами. Нас попросили выделить одного специалиста, который бы полностью вел этот процесс. Такой специалист во ВФЛА определен и выделен.

Напомним, что в начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

