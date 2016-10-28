Дмитрий Шляхтин: "Рабочая группа IAAF больше не будет совершать инспекционные визиты в Россию"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) больше не будет совершать инспекционные визиты в Россию. Сегодня состоялась очередная встреча Шляхтина с членами рабочей группы.

– Рабочая группа IAAF больше не будет приезжать в Россию, все наши встречи теперь будут проходить в офисе организации в Монако, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – До ближайшего заседания совета IAAF у нас состоится еще как минимум одна– две встречи.

Требования одни – продолжать тестирование спортсменов. Будут определены сроки тестирования в зависимости от ранга соревнований. Если это серьезный турнир – то не меньше шести месяцев, к юношам и юниорам будут какие-то послабления с точки зрения временных показателей. А так, я понимаю, все критерии ВФЛА уже выполнила. Остается только вопрос контроля. Вот сейчас именно на этом будет сделан акцент.