16:34 1 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "Пул спонсоров у российской легкой атлетики будет"

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация привлечет пул спонсоров, работа над этим вопросом ведется. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) временно отстранила ВФЛА, а совет ИААФ в июне 2016-го поддержал наказание.

– Мы очень плотно работаем над пулом спонсоров, который будет у ВФЛА и будет поддерживать легкую атлетику в эти непростые времена, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Титульный спонсор, к сожалению, сжал свои финансовые вопросы с точки зрения поддержки федерации, и это на сегодняшний день позволило реструктуризировать определенные ресурсы.

Поэтому мы сократили, чтобы деньги сэкономить. Мы не сидим на месте – в прошлом году мы дополнительно изыскали приличные средства. И жизнедеятельность федерации, и тестирование, которое мы провели, и бонусы, и "Звезды-2016", и дополнительные деньги врачам и массажистам, календарь – все было закрыто из тех средств, которые были привлечены дополнительно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170201/1115712942.html

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