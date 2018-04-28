Дмитрий Шляхтин — о скандале с Чегиным: "Надо одуматься и стать осознанными. Нельзя наступать на грабли"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что спортсмены должны проявлять благоразумие и не работать с тренерами, отстраненными из-за допинговых скандалов. Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) потребовало у ВФЛА объяснений по поводу участия в тренировках сборной России пожизненно отстраненного тренера Виктора Чегина.

– ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики, акцент делается и на проблемы антидопинга, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Вся эта деятельность направлена на одно – восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов. Мы работаем, достигаем определенных успехов, но раз от разу сталкиваемся с подобными случаями. Не могу сказать, что опускаются руки, нет, но, хочется отметить, что пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет. Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя "наступать на грабли".

Чегин с 1995 по 2015 годы работал главным тренером Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске. Его воспитанники – призеры и чемпионы международных соревновний – были уличены в применении допинга. В 2016 году Чегин был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Вопрос восстановления членства российской федерации будет рассматриваться в июле на заседании IAAF.