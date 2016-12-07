Дмитрий Шляхтин: "Новых критериев от ИААФ не будет"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) едва ли предъявит новые критерии для восстановления членства ВФЛА. Также, по его словам, ВФЛА должна будет оплачивать расходы рабочей группы ИААФ.

– Новых критериев, думаю, не будет, – сказал Шляхтин. – Останутся 5 - 6 стандартных требований, которые были озвучены ранее: создание антидопинговой культуры, нулевая терпимость к допингу, усовершенствование законодательной базы, которое у нас уже принято, независимое тестирование спортсменов. Плюс финансовое обеспечение рабочей группы ИААФ – иными словами, все расходы по ее деятельности лягут на наши плечи. (Мария МАРКОВА)