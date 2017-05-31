Дмитрий Шляхтин: "Ничего удивительного в отклонении 28 российских заявок нет"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что не удивлен в отклонении 28 заявок от российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях. В среду ИААФ допустила до международных стартов под нейтральным флагом Ксению Аксенову, Веру Ребрик и Веру Рудакову и отклонила 28 заявок. Ранее допущены были 12 россиян, а отклонены заявки - у 17.

- Заявки подавали все спортсмены, но мы прекрасно понимаем, что большинство спортсменов не имеют регулярного тестирования, отсюда и отклонения, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Вот поэтому такая большая цифра. Ничего удивительного здесь нет, мы это прогнозировали.

Допустили тех, кто находится у нас в международном пуле. Будем ждать. Сейчас процесс идет, на встрече 13 июня будем более предметно все вопросы регулировать. Не исключено, что до встречи с ИААФ будут еще решения. Сейчас с ИААФ обсуждаем вопросы допуска, а также ждем от них информации, как мы будем обслуживать спортсменов на чемпионате мира.