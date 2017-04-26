Дмитрий Шляхтин: "Неужели кто-то мог подумать, что у Кривошапки медаль заберут, а остальным оставят?"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) лишить сборную России золотой медали чемпионата мира 2013 года в Москве в женской эстафете не стало неожиданностью. В среду ИААФ распространила официальное заявление о том, что женская сборная России (Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Ксения Рыжова и Антонина Кривошапка) лишена золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Кривошапки, которая также лишена личной бронзы этого мирового первенства в беге на 400 м.

– Все логично и правильно, ИААФ действует согласно с общепринятыми правилами, – цитирует ТАСС Шляхтина. – То же самое произошло и с ямайскими участниками эстафеты на Играх в 2008 году. Неужели кто-то мог подумать, что у Кривошапки медаль заберут, а остальным оставят?