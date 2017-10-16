Дмитрий Шляхтин: "Надеюсь, после встречи ВФЛА с рабочей группой ИААФ ситуация прояснится"

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ожидает, что в ближайшее время прояснится ситуация с перспективами восстановления организации в ИААФ. По его словам, уже определено направление работы в этой области.

– Примерно полторы недели назад мы получили от рабочей группы ИААФ очередной промежуточный отчет, – отметил Шляхтин. – Отчет включает более ста страниц. После его получения мы провели совещание в Министерстве спорта и определили ближайшие направления работы. Прежде всего, она будет касаться тех шести пунктов из отчета, которые пока нами не выполнены. Это создание Попечительского совета в федерации, формирование нетерпимости к допингу, признание доклада Ричарда Макларена, опрос некоторого количества спортсменов, плюс ряд моментов по внутренней работе федерации.

– Что будет происходить в дальнейшем?

– Ориентировочно 30 октября в Осло состоится наша встреча с рабочей группой. После нее, надеюсь, ситуация станет яснее, и многие проблемные моменты будут сняты. Ну, и ждем восстановления РУСАДА.

– Разрешения выступать в нейтральном статусе у наших легкоатлетов истекают уже в конце декабря?

– Это тоже один из вопросов, которые мы должны обсудить с рабочей группой. Если федерация будет восстановлена, этот механизм автоматически отпадает. Но если нет, видимо, разрешения придется заново получать. Нынешние рассчитаны до конца 2017 года. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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