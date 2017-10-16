Дмитрий Шляхтин: "Надеюсь, после встречи ВФЛА с рабочей группой ИААФ ситуация прояснится"

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин ожидает, что в ближайшее время прояснится ситуация с перспективами восстановления организации в ИААФ. По его словам, уже определено направление работы в этой области.
– Примерно полторы недели назад мы получили от рабочей группы ИААФ очередной промежуточный отчет, – отметил Шляхтин. – Отчет включает более ста страниц. После его получения мы провели совещание в Министерстве спорта и определили ближайшие направления работы. Прежде всего, она будет касаться тех шести пунктов из отчета, которые пока нами не выполнены. Это создание Попечительского совета в федерации, формирование нетерпимости к допингу, признание доклада Ричарда Макларена, опрос некоторого количества спортсменов, плюс ряд моментов по внутренней работе федерации.
– Что будет происходить в дальнейшем?
– Ориентировочно 30 октября в Осло состоится наша встреча с рабочей группой. После нее, надеюсь, ситуация станет яснее, и многие проблемные моменты будут сняты. Ну, и ждем восстановления РУСАДА.
– Разрешения выступать в нейтральном статусе у наших легкоатлетов истекают уже в конце декабря?
– Это тоже один из вопросов, которые мы должны обсудить с рабочей группой. Если федерация будет восстановлена, этот механизм автоматически отпадает. Но если нет, видимо, разрешения придется заново получать. Нынешние рассчитаны до конца 2017 года. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
sukhoy63
....очередной промежуточный отчет, ждем , надеемся. так и будут тянуть кота за тестикулы до бесконечности.
21:45