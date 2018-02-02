Дмитрий Шляхтин: "На "Русской зиме" ожидается интересная "заруба" Лысенко и Ухова"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин​ сообщил, что около 200 спортсменов примут участие в традиционном зимнем легкоатлетическом турнире "Русская зима". Соревнования пройдут 3 и 4 февраля в столичном легкоатлетическом манеже ЦСКА.

– Мы смогли сохранить призовой фонд и вышли на те же цифры, что и в прошлом году, – цитирует Шляхтина "Р-Спорт". – Общее количество участников – около 200 спортсменов, которые выступят в 20 видах.

Постараемся увеличить количество зрителей, надеемся, что турнир будет ярким, интересным и насыщенным. С учетом нашего отстранения мы чувствуем и видим, что интерес к легкой атлетике не спадает. Позиция государственных структур к легкой атлетике не изменилась.

Очень сложно прогнозировать рекорды, но мы ждем лучшие результаты сезона, мы также специально создали конкуренцию Данилу (Лысенко) и пригласили Ивана Ухова, который колебался, выступать ему или нет. Думаю, что теперь заруба в секторе прыжков в высоту будет интересной. И этот интерес будет только подогреваться.

Для меня авторитетом и кумиром с самого детства является Ваня Ухов. Мне всегда нравились его прыжки, я очень рад, что буду соревноваться уже не в первый раз вместе с ним, мне приятно, что недавно он в прыжках под музыку прыгнул 2,35, так что думаю, что мы с ним посоперничаем.

Многие атлеты в межсезонье показывали достаточно высокие результаты, есть прогресс. Поэтому надеемся, что уровень результатов на "Русской зиме" будет выше, чем в прошлом году. В секторе прыжков с шестом планирует выступить Анжелика Сидорова. Также будет стартовать (прыгун в длину Александр) Меньков. В общем, на турнире будут конкурировать наши топ-спортсмены.