Дмитрий Шляхтин: "Лишение медалей Лебедевой - отголоски прошлого"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что лишение российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине является печальным отголоском прошлого. В пробе спортсменки после перепроверки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

- ВФЛА сожалеет, что подобное происходит с такими замечательными людьми, как Татьяна Лебедева, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой - это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось.