17:37 25 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "Лишение медалей Лебедевой - отголоски прошлого"

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Август 2008 года. Татьяна ЛЕБЕДЕВА в Пекине.Лебедеву лишили двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине

 

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что лишение российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине является печальным отголоском прошлого. В пробе спортсменки после перепроверки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

- ВФЛА сожалеет, что подобное происходит с такими замечательными людьми, как Татьяна Лебедева, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Жаль, что история, победы и надежды омрачаются получением подобной информации. Лишение медалей Лебедевой - это, безусловно, отголоски прошлого, но сейчас российская легкая атлетика на правильном пути. Мы постараемся, чтобы впредь таких вещей больше в нашей стране не случалось.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3971800

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