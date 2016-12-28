Дмитрий Шляхтин: "Легкоатлеты должны подавать заявки на участие в международных соревнованиях минимум за месяц"

Российские легкоатлеты должны подавать заявки на участие в международных соревнованиях как минимум за месяц. Об этом сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Напомним, с 3 по 5 марта в Белграде состоится чемпионат Европы в закрытых помещениях. Единственной российской легкоатлеткой, которой не требуется отправлять индивидуальные запросы, является прыгунья в длину Дарья Клишина.

– У меня нет информации, сколько спортсменов подали индивидуальные заявки, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Дедлайна какого-то нет. Есть старт, и за месяц как минимум нужно подавать заявку.