Дмитрий Шляхтин: "Ласицкене – сильнейшая в мире легкоатлетка, и у нее еще есть потенциал"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что Мария Ласицкене принесла много положительных эмоций болельщикам. Россиянка с результатом 2,03 завоевала золото, выступая под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Это первая победа России на турнире, ранее у российских легкоатлетов было три серебра. Ласицкене выиграла все 16 турниров сезона, в которых принимала участие.

- Маша Ласицкене принесла много положительных эмоций нам, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Была уверенность в том, что она выиграет золотую медаль, но дули на воду. Мы ждали, очень надеялись на Машу, и все у нее получилось. В спорте нужно все время доказывать, что ты сильнейший. Сегодня Ласицкене - сильнейшая (в мире легкоатлетка), но у нее есть еще потенциал. Дай бог, чтобы она реализовала его. Мы очень рады за Машу!