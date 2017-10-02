Дмитрий Шляхтин: "Ласицкене имеет все шансы стать легкоатлеткой года при объективном подходе"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин уверен, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене имеет хороший шанс получить звание лучшей легкоатлетки мира 2017 года, если голосование будет объективным.

Ранее Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) сообщила, что Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира 2017 года. Двукратная чемпионка мира вошла в шорт-лист из 10 претенденток. Голосование по выбору лучших легкоатлетов будет закрыто 16 октября, победителей объявят 24 ноября в Монако.

– Я рад за Машу и поздравляю ее. Если она выиграет эту номинацию, то получится совсем здорово, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – С точки зрения результата, она, безусловно, фаворит. А вот с точки зрения других аспектов, вы понимаете, о чем я говорю, тут много вопросов. Если подход будет объективным, то шансы победить будут высокими.

Напомним, что Ласицкене в нынешнем летнем сезоне стала победительницей 18 турниров подряд, в том числе чемпионата мира и Бриллиантовой лиги.